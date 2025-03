Reprodução/Internet Band define nova novela no horário nobre

A Band definiu que a novela Café com Aroma de Mulher (2021) será a substituta de Beleza Fatal na faixa das 20h30. A produção colombiana, estrelado por William Levy e Laura Londoño, entrará no ar depois do encerramento da trama original da Max –a data de estreia ainda não foi divulgada.

A decisão da Band de exibir a produção internacional foi adiantada pelo colunista Flávio Ricco. Beleza Fatal, produção original da Max, plataforma de streaming da Warner Bros. Discovery, estreia no dia 10 de março e será responsável por retomar o tradicional horário de novelas na emissora.

Café com Aroma de Mulher ocupará a faixa assim que o folhetim protagonizado por Giovanna Antonelli, Camila Queiroz e Camila Pitanga terminar. Produzida pela RCN Televisión e distribuída pela Telemundo, a novela é um remake da produção colombiana de mesmo nome exibida originalmente em 1994 e escrita por Fernando Gaitán (1960-2019).

A trama já foi adaptada outras vezes, com versões de sucesso no México, como Cuando Seas Mía (2001) e Destilando Amor (2007). No Brasil, a história original foi ao ar no SBT em 2001, 2005 e 2014.