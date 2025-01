Reprodução Instagram - 23.1.2025 Felipe Ricca com os pais Marco Ricca e Adriana Esteves

Felipe Ricca completou 25 anos e usou as redes sociais na última quarta-feira (22) para abrir um álbum de fotos da celebração. Na ocasião, os pais dele, o ex-casal de atores formado por Adriana Esteves e Marco Ricca, estiveram presentes para comemorar mais um ano de vida do filho.







“21/01/2000”, escreveu Felipe na legenda da postagem. O momento foi repercutido por celebridades da classe artística. "Feliz aniversário, querido", escreveu a atriz e apresentadora Regina Casé. "Amo você demais", completou a intérprete Agnes Britcha, filha de Vladmir Brichta, padastro de Felipe e marido de Adriana.





Além dos famosos, os fãs e seguidores rasgaram elogios para a família de atores. "Parabéns, filho de Carminha", brincou uma internauta, em referência à icônica vilã interpretada por Esteves em "Avenida Brasil" (2012). "Imagina ser filho do Marco Ricca com a Adriana Esteves? O nepobaby mais top desse Brasil", brincou ainda uma segunda.

Seguindo os passos dos pais

Filho de atores, Felipe Ricca resolveu seguir a mesma carreira que Marco Ricca e Adriana Esteves. O jovem de 25 anos esteve no elenco do melodrama nacional "Pedaço de Mim", vencedor do prêmio de melhor novela pelo APCA. Agora, assumirá o primeiro papel em uma novela do horário nobre: ele interpretará Mario Sérgio no remake de "Vale Tudo".