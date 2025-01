Reprodução Instagram - 12.1.2025 Lucas Lima com o filho Theo

Lucas Lima, de 42 anos, usou as redes sociais neste domingo (12) para compartilhar registros da viagem que faz com o primogênito no Egito. O pequeno Theo, de 10, é fruto da antiga relação do musicista com a cantora e compositora Sandy Leah, de 41.







"Acharam que eu ia 'fazer a egípcia' (que lá [no Egito] fala só 'fazer') e não ia postar um reels lindão da viagem? Acharam errado", brincou ele em referência aos momentos que compilou em um vídeo publicado no Instagram. O músico afirmou que foi difícil resumir os momentos vivenciados no local. Em certos trechos, é possível ver Theo, que não teve o rosto divulgado.







"A treta foi resumir uma vida de memórias inesquecíveis em 1 minuto e 30 segundos, então fica só um gostinho do que foi esse rolê campeoníssimo!Que viagem, amigos, que viagem", acrescentou ele na legenda da postagem. A publicação reuniu mais de 217 mil visualizações.





Discrição

Ainda que sejam famosos pela atuação na indústria fonográfica brasileira e internacional, Sandy e Lucas optaram por resguardar a imagem do filho. Os pais de Theo não postam muitos registros dele, tampouco divulgam o rosto, para que o garoto não precise lidar com o ônus da fama e seja reconhecido nos lugares que frequenta.