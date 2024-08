Reprodução Sandy faz homenagem a Xororó e Lucas Lima no Dia dos Pais: 'Eterno parceiro'

A cantora Sandy fez uma publicação de homenagem ao seu pai, Xororó, neste domingo de Dia dos Pais (11). A artista publicou uma foto de quando ainda era recém-nascida, com o pai a segurando. Ela aproveitou a publicação para postar um registro de Lucas Lima, ex-marido, junto ao filho Theo, de 10 anos. No clique, o músico está montado em um cavalo com o pequeno, olhando para o horizonte.

Na legenda, Sandy abriu o coração e agradeceu ao pai e ao ex-marido: “Dia de agradecer a esses dois exemplos maravilhosos de pai… O meu – minha inspiração, meu professor, meu colega de profissão, meu mentor, meu ídolo, meu amigo, meu eterno herói e o melhor avô para o meu filho (te amo, pai!) – e o que eu escolhi para o meu filho”.

Ela ainda exalta Lucas Lima: “O meu melhor amigo desde sempre, meu eterno parceiro nessa missão mais linda e importante que é criar um ser humano e deixá-lo pronto para viver nesse mundo desafiador e lindo. Obrigada, @xororooficial e @lucas.lima, por tudo, tudo que vocês me deram e me dão.”

Nos comentários, Lucas respondeu a homenagem com um: “Bah… com uma mamis dessa fica fácil!”.

Os seguidores parabenizaram Xororó e Lucas Lima e exaltaram a homenagem feita por Sandy. Um seguidor escreveu: “Linda! Saudades, Sandy! Feliz dia para esses papais incríveis. Que seja um dia de muito amor para todos.”. Outro completou: “Parabéns para esses dois gigantes! Feliz dia dos pais!!!!”

Sandy e Lucas anunciaram o fim do casamento em setembro de 2023, após 24 anos de relacionamento. Juntos, ele tem um filho de 10 anos, Theo.



