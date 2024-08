No início de 2024, Suzanna Freitas, filha da cantora Kelly Key, publicou uma foto se vestindo como a mãe e os seguidores da jovem se chocaram com a semelhança. Ao recriar um look icônico da loira, Freitas foi considerada praticamente uma sósia da voz de "Sou a Barbie Girl". Foto: Reprodução

Os comentários sobre a semelhança entre Sandy e sua mãe, Noely, voltaram em 2023. À época, a artista celebrou o aniversário de 63 anos da matriarca e até brincou com a semelhança entre elas: "Feliz aniversário para ela que se parece mais comigo do que eu mesma". Foto: Reprodução