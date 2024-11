Reprodução TV Globo - 29.5.2024 Lucas Lima no 'Encontro com Patrícia Poeta'

O músico Lucas Lima , ex-marido da cantora Sandy, quebrou o silêncio e comentou as supostas dívidas que teria em um condomínio . O caso ganhou repercussão após se tornar público a ameaça de penhora de um dos apartamentos do cantor na cidade de Campina, no interior paulista.



O valor que estaria em débito por Lucas é de R$ 2,7 mil, que seriam referentes a seis meses de inadimplência. A informação foi divulgada pelo colunista Alessandro Lo-Bianco.

Lucas Lima, no entanto, parece não ter gostado da história ter se tornado pública e com o jornalista correndo atrás da Justiça para saber mais informações sobre o caso. Sem citar o colunista, o músico ironizou: "Fui informado pela imprensa de que sou procurado pela Justiça, uma grande surpresa".

De acordo com as informações de Lo-Bianco, a Justiça estaria com dificuldades de intimar o ex-marido de Sandy, por não o encontrá-lo. Dessa maneira, o condomínio pediu que, caso o artista continue sem ser encontrado, o imóvel deverá ser penhorado e levado a leilão.