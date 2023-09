João Cotta/TV Globo Lucas Lima e Sandy

Nesta segunda-feira (25), Sandy e Lucas Lima anunciaram o fim do casamento de 15 anos. Em um post no Instagram, eles explicaram que a decisão foi mútua e a separação aconteceu sem brigas. Os fãs lamentaram o término e mostraram carinho pelo casal.



"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita', disse o post em conjunto.



Sandy e Lucas também pediram respeito aos seguidores: "Por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido". Mas alguns fãs manifestaram a decepção com o término na publicação.



"Eu respeito, mas não aceito nunca", disse uma. " Poxa …

Que sejam felizes independente de tudo. A gente amava vocês juntos… mas o carinho individual seguirá como sempre…", comentou outra. Uma seguidora ainda apoiou o casal. 'A gente amava vocês e sempre vamos amar", escreveu ela.