Reprodução SBT/ YouTube Duda Beat comenta revelação da traição de Chico Moedas a Luísa Sonza

Duda Beat, de 37 anos, resolveu abrir o jogo sobre o episódio polêmico que protagonizou ao lado de Luísa Sonza e Ana Maria Braga. A artista estava no "Mais Você" em setembro de 2023, quando Sonza revelou em rede nacional que tinha sido traída pelo então namorado, o influenciador Chico Moedas.







Durante participação no "Sabadou com Virginia", exibido nas noites de sábado no SBT, Beat contou que não sabia que a colega de profissão iria fazer a revelação no programa matinal da Globo. Duda enfatizou que estava lá para cantar a música "Ana Maria", parceria dela com Luísa.





"A gente não sabia que ela iria abrir a carta. Nós íamos mostrar a nossa música juntas", começou. "De repente, todo mundo em prantos, e a gente tentando consolar ela", relembrou ela, em referência ao choro da ex de Whindersson Nunes na atração ao vivo da Globo.





Duda ainda brincou sobre o fato de não ter conseguido aproveitar as comidas da tradicional mesa farta do programa de Ana Maria Braga. "Eu queria comer, mas imagina a situação. Não dava, todo mundo chorando", argumentou a voz de hits como "Bixinho" e "NA TUA CABEÇA".





Após o programa polêmico, Duda Beat foi convidada pela apresentadora para voltar ao programa e conseguir aproveitar para comer. A cantora entregou que levou até marmita com alguns dos pratos feitos no programa. "E aí eu voltei e comi, me esbaldei, levei para casa", pontuou ela.

Assista o trecho em que Duda relembra o caso: