Reprodução/Globo Duda Beat faz 'marmita' com café da manhã do Mais Você e diverte a web

Duda Beat foi a convidada desta quinta-feira (18) no Mais Você para tomar o famoso café da manhã com Ana Maria Braga. Após a conversa, uma cena da cantora chamou a atenção dos telespectadores.

A artista levou potes para levar as delícias preparadas pela equipe da apresentadora. Ela revelou que ficou triste por não ter experimentado as comidas na última visita por conta do climão da traição de Luísa Sonza e Chico Moedas .

"Eu já cheguei com meus potes, porque vou levar para casa, daqui vou direto para Recife. Vou levar para painho e mainha. Eu sei que a comida é boa. Para comer no outro dia, que é até mais gostoso", brincou Duda.

Nas redes sociais, a cena viralizou: "Errada não tá", "Eu faria o mesmo, com toda certeza", "Tá certa, da última vez não deixaram ela comer, coitada", disseram os internautas.

Eu na vida sou a @dudabeat ! CARREGO OS POTES JUNTOS 🗣️🗣️🗣️ #MaisVocê pic.twitter.com/ClI3TGLeCd — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 18, 2024





