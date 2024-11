Reprodução Instagram - 18.11.2024 Maria Fernanda foi apontada como affair de Whindersson Nunes

Whindersson Nunes, de 29 anos, passou a interagir com a influenciadora Maria Fernanda Michelim nas redes sociais. Após troca de elogios e aparições nos mesmos lugares, os fãs do comediante e ator começaram a especular que ele estaria se relacionando com a moça.







Quem é ela?

Seguida por mais de 28 mil seguidores no Instagram, a influencer costuma compartilhar publicações das viagens que faz. Maria Fernanda Michelim também posta fotos de biquíni e é elogiada por internautas pela corpo definido, com destaque para o abdômen trincado.





Em algumas fotos, é possível acompanhar os elogios românticos de Whindersson. "Essa é uma princesa, viu", escreveu o comediante em uma das postagens. "Meu amor", respondeu Maria.





Os fãs do youtuber especulam que a dupla esteja vivenciando um romance. "Sejam felizes", desejou um internauta. "Cuide bem do menino Whin", pediu outra. "Se assumam logo", declarou uma terceira. "Eu shippo muito", afirmou um quarto. "O homem é uma máquina de namorar mulher bonita", brincou ainda uma quinta.