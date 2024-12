Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa, de 41 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (16) para conversar com os fãs e seguidores. Ao responder uma caixinha de perguntas, a influenciadora e ex-dançarina do "Tchakabum" foi questionada sobre o Natal, que será comemorado no dia 25 deste mês.







Esta será a primeira vez que Gracyanne celebrará a data sem Belo, de quem se separou de forma polêmica em abril deste ano, em meio a acusações de traições e mentiras. Em resposta ao internauta, a fisiculturista destacou que "não pensou em nada" e que estaria acompanhada dos familiares.





"Não pensei em nada. Para ser bem sincera, nem sei sobre o Natal ainda, mas sei que esse ano será bem diferente dos últimos. O mais importante de tudo é estar bem, em paz, com a minha família e com saúde", escreveu ela, por meio dos stories do Instagram.





Na época em que a separação veio à tona, o personal trainer Gilson de Oliveira foi apontado como suposto pivô da separação de Belo e Gracyanne. Após a polêmica, o ex-affair da influenciadora foi convidado para "A Fazenda 16". Gilson estava prestes a se consagrar como um dos finalistas da temporada, mas foi eliminado do programa na última segunda-feira (16).