Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa celebrou o desempenho positivo das publicações em plataformas para maiores de 18 anos. A influenciadora fitness e empresária revelou, em interação com os seguidores no Instagram, que os resultados superaram suas expectativas, destacando a liberdade criativa e o engajamento que o novo projeto tem proporcionado.

A declaração de Gracyanne surgiu em resposta a um seguidor que perguntou, em uma caixinha de perguntas, se ela estava satisfeita com os resultados obtidos nas plataformas voltadas ao público adulto. "Feliz, surpresa e grata! O resultado tem sido muito melhor do que eu esperava. Vocês sabem que, para mim, nunca foi problema falar sobre esses assuntos. Amo, inclusive, e muitas vezes falei até mais do que devia", respondeu.





A influenciadora, que há anos é referência no universo fitness, demonstrou sua satisfação com a nova empreitada e reforçou o gosto pelo trabalho sensual. "Amo trabalho sensual, fotos, ensaios, principalmente quando se encontra bons profissionais e o resultado fica incrível!", afirmou.

Ela também comentou sobre as limitações impostas pelas redes sociais tradicionais, que têm restringido certos tipos de conteúdo. "As redes sociais estão limitando tudo! Então, na plataforma [para maiores de 18 anos], posso falar abertamente, postar sem ter problemas", concluiu.