Reprodução Record TV Gilson em 'A Fazenda 16'

Apresentado por Adriange Galisteu e dirigido por Rodrigo Carelli, "A Fazenda 16" perdeu mais um peão na última segunda-feira (16). Personal trainer e ex-romance de Gracyanne Barbosa, o participante Gilson de Oliveira levou a pior na roça quádrupla e abandonou o reality.





Como no reality rural da Record TV, os votos são para ficar, Gilson saiu por ter recebido a menor porcentagem. Ele alcançou apenas 8,89% dos votos. Dessa vez, ele disputava a permanência no reality com Guilherme Vieira, Juninho Bill e Vanessa Carvalho, integrantes da roça laranja, formada no último domingo (15).





"A gente conseguiu ver o tamanho do seu coração", disse a apresentadora da atração, Adriane Galisteu, ao revelar o resultado da votação. "Eu posso ser grande, mas tenho muito amor para dar. Eu vou dar o meu melhor sempre, fico feliz que estou voltando para a minha família", respondeu o décimo quarto eliminado.





Ainda ontem, outra berlinda foi formada com os seis participantes que restaram no jogo: Sidney Sampaio, Yuri Bonotto, Sacha Bali, Guilherme Vieira, Juninho Bill e Vanessa Carvalho. Esta última roça terá eliminação dupla e definirá a final do programa. Já nesta terça-feira (17), a dupla menos votada pelo público perde a chance de concorrer ao prêmio de R$ 2 milhões.