Reprodução: Instagram Tici Pinheiro, Paulo Vieira e Sônia Abrão

O Melhores do Ano de 2025, apresentado por Luciano Huck durante o Domingão, garantiu a interação entre os profissionais das principais emissoras do país . Além de Patrícia Abravanel e o SBT no evento que foi ao ar no último domingo (15), Tici Pinheiro , da Record, e Sônia Abrão , da RedeTV!, foram convidadas ao evento da TV Globo.



Em certo momento da premiação, o comediante Paulo Vieira chamou as apresentadoras para cantarem a respeito de uma suposta rixa entre os canais . "Eu sou a Globo, gosto muito de me achar", começou ele.

"Eu sou a Record, e eu vim prestigiar contra os streamings que acabaram de chegar", completou Tici Pinheiro. Por fim, Abrão terminou o momento com uma frase que arrancou a risada das celebridades que estavam no local.

"Sou RedeTV! Eu adoro fofocar", brincou ela. Nas redes sociais, os internautas comentaram a respeito da interação. "A Sônia foi a melhor", disse um usuário. "Que massa! Sou de uma época que esse povo era "obrigado" a se odiar pela briga de audiência", afirmou um segundo. "Que lindo é ver a TV brasileira unida!", declarou um terceiro.

Assista ao momento: