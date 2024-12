Reprodução Globo e SBT Globo e SBT

A briga por audiência entre Globo e SBT teve uma trégua no último domingo (15). O motivo? O Melhores do Ano, exibido no "Domingão com Huck". A premiação contou com homenagens a Silvio Santos e teve trechos transmitidos também pela emissora fundada por ele.







Nas redes sociais, os perfis oficiais dos canais surpreenderam os internautas. "Te amo, Glô", escreveu o SBT, por meio do X, antigo Twitter. A declaração romântica teve uma réplica. "Também te amo", respondeu a Globo. A interação viralizou e repercutiu entre os espectadores.

também te amo ❤️ — TV Globo 📺 (@tvglobo) December 16, 2024





"O remake de 'Amigas e Rivas'.", brincou uma usuária da plataforma, em referência à novela que falava sobre amizades e conflitos. "As namoradinhas do Brasil", acrescentou uma segunda. "Falsidade", opinou um terceiro. "Quem juntou separa, a dupla está formada", prosseguiu uma quarta. "E a Record e a Band?", questionou ainda um quinto.





A troca de mensagens no X não foi a única parceria firmada entre a Globo e o SBT. Daniela Beyruti e Patrícia Abravanel, filhas de Silvio Santos, marcaram presença no palco do "Domingão com Huck" para conferir pessoalmente as homenagens feitas ao patriarca, que morreu em agosto deste ano, após uma broncopneumonia.