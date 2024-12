Reprodução Instagram - 16.12.2024 Cesar Tralli deixa Ticiane Pinheiro emocionada

Cesar Tralli, de 53 anos, se destacou no Melhores do Ano, na categoria Jornalismo. Visto em telejornais como "Jornal Hoje" e "Jornal Nacional", o comunicador levou a esposa, a apresentadora da Record TV Ticiane Pinheiro, às lágrimas com um discurso emocionante de agradecimento.





No último domingo (15), durante o "Domingão com Huck", ele destacou a parceria com a companheira. "Quero agradecer a minha esposa, Ticiane, porque sempre depois de um longo dia é muito bom voltar para casa e te encontra", declarou o jornalista, deixando a mulher emocionada.





Em seguida, ele aproveitou para falar de Manuella e Rafa Justus. A primeira é filha biológica dele, fruto da telação com Ticiane, enquanto a segunda é filha de Pinheiro e de Roberto Justus. A enteada de Tralli, no entanto, ocupou um lugar de "filha" para o jornalista, que fez questão de enfatizar isso no discurso após a vitória.





"E quero agradecer de coração as minhas duas filhas, a Rafaela e a Manuela, que dão cada vez mais propósito, direção e amor à minha vida", prosseguiu ele. Cesar ainda pontuou o apoio dos colegas de profissão da emissora e dos espectadores. "Acima de tudo, agradeço a vocês, aos colegas da Globo por votarem em mim e ao público do Brasil todo", finalizou.

Assista:

"LINDOOOOOO!!!"

"Brigado. Quero agradecer minha esposa Ticiane porque sempre depois de um longo dia é muito bom voltar pra casa e te encontrar. E quero agradecer minhas duas filhas, Rafaela e Manuela." (César Tralli)



Um querido. #MelhoresdoAno pic.twitter.com/8d3LVPiFRz — Sérgio Santos (@ZAMENZA) December 15, 2024