Reprodução: Instagram Rafael Portugal e Rodrigo Sant'Anna

Rafael Portugal irá retornar às esquetes de humor do BBB e Rodrigo Sant'Anna fará sua estreia no reality show apresentado por Tadeu Schmidt. A informação é da jornalista Mônica Bergamo, do F5. Os comediantes entrarão no lugar de Dani Calabresa e Paulo Vieira .



No comando do CAT (Central de Atendimento ao Telespectador) , Portugal volta à atração, pela qual ficou conhecido após apresentá-la por 2 anos consecutivos. Já Sant'Anna irá liderar o BBB Terapia , parte do programa que analisa o elenco da edição

Fora os dois, Gil do Vigor e Ceci Ribeiro irão comandar o Bate Papo BBB, que acontece após a eliminação do participante. Em 2024, Thais Fersoza e Ed Gama eram os apresentadores do quadro.

Ed Gama, Giovanna Pitel e Vitor DiCastro estarão à frente do Mesacast, que vai ao ar no Globoplay e no Multishow. Para os flashes do reality, Beatriz Reis e Thiago Oliveira foram selecionados como os responsáveis.

A 25ª edição do BBB tem data prevista para o dia 13 de janeiro.