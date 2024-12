Reprodução TV Globo - 15.12.2024 João Augusto Liberato e Rose Miriam di Matteo

João Augusto Liberato detalhou por que a mãe, Rose Miriam di Matteo, não foi incluída como uma das herdeiras da fortuna deixada pelo comunicador Gugu Liberato, que morreu após um acidente doméstico em 2019. O aspirante a apresentador ainda falou dos embates familiares que ocorreram pela herança.





As declarações foram dadas em entrevista ao "Fantástico", no último domingo (15). O jovem não esperava que a partilha dos bens ocorresse da forma como aconteceu, repleta de polêmicas. Pelo contrário, a expectativa de João era que tudo se desse por meio da conversa.





"Foram anos difíceis, fiquei muito surpresa com tudo que aconteceu. Não tinha ideia do que iria se transformar. Achei que seria uma divisão de bens tranquila, feita na conversa", admitiu ele.





Segundo ele, a mãe não foi incluída no testamento, porque o pai tinha o pensamento de que os filhos deveriam cuidar dos pais. "Meu pai tinha a ideia de que a geração de filhos sempre apoiaria os pais, por isso não deixou [bens] para os meus tios, apenas para os sobrinhos. Eles vão estar ali para cuidar [dos familiares]. Essa era a única coisa que poderia fazer por eles", argumentou.





João também falou da exposição excessiva que o caso teve. Na época da morte, até mesmo um suposto caso extraconjugal do apresentador veio à tona. "Meu pai era uma pessoa super discreta, que não se envolvia em polêmicas. A imagem dele estava indo por água abaixo", lamentou.Em relação ao casamento do patriarca com Rose Miriam, ele disse: "Ele [Gugu] dizia que não tinha vontade, que eram amigos".

Rose Miriam se pronuncia

Durante participação no dominical, Rose afirmou que estava estável financeiramente e que tem segurança para conseguir envelhecer. "Estou feliz, bem financeiramente, segura. Vou envelhecer de uma forma materialmente digna. É mais do que esperava", apontou.

