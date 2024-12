Reprodução: Instagram Lívia Andrade e Patrícia Abravanel

Lívia Andrade e Patrícia Abravanel deram um chega para lá nos rumores de uma possível rixa após posarem para uma foto no último domingo (15). A filha de Silvio Santos apareceu em um clique ao lado de uma das comentaristas do Domingão com Huck.

"Sei que vocês estão doidos para saber o que eu ganhei de presente da Patrícia. Veio um Sisi [um boneco do apresentador] que amei muito, um perfume da Jequiti e um relógio com a voz do Silvio. Muito especial. Ah, e aquele aviãozinho, né", mostrou Lívia.

Ela ainda aproveitou para agradecer à filha do comunidador pelos presentes e divulgou a mensagem que recebeu de Abravanel: "Lívia, muito feliz por sua trajetória. Continue nessa missão linda de levar alegria, brilhando cada vez mais", escreveu ela.

Rumores de uma possível desavença entre a apresentadora e a artista ocorreram após Andrade comemorar a ida de Eliana à Globo. Na ocasião, ela reconheceu o mérito da loira de ter nascido "guerreira e não herdeira".