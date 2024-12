Anny Caroline Guerrera Larissa Manoela

Larissa Manoela, de 23 anos, usou as redes sociais no último domingo (15) para compartilhar registros do passeio que decidiu fazer por Camboinhas, em Niterói, no Rio de Janeiro. A esposa de André Luiz Frambach posou de biquíni e foi tietada pelos seguidores que a acompanham na web.



"Você é tão maravilhosa", opinou um usuário do Instagram. "O sorrisinho é tudo para mim", prosseguiu outra. "Você combina muito com o mar", declarou um terceiro. "Lindona", destacou uma quarta. "Sereia", acrescentou ainda um quinto internauta nos comentários da postagem, que reuniu mais de 240 mil curtidas.





Marido de Larissa Manoela, o também ator André Luiz Frambach decidiu elogiar a companheira e fazer uma declaração romântica na publicação. "Eu te amo, minha praiana preferida", escreveu ele, que recentemente fez uma participação em "No Rancho Fundo", antiga novela das seis da Rede Globo.





Larissa Manoela de volta às novelas?

Após protagonizar "Além da Ilusão" (2022), a artista pode retornar à líder em audiência. Ela foi convidada para um dos papéis centrais de "Êta Mundo Melhor", novela de Walcyr Carrasco que dará continuidade às narrativas de "Êta Mundo Bom", sucesso de audiência em 2016.