Reprodução/Instagram Justiça determina rompimento da sociedade de Larissa Manoela com os pais

Larissa Manoela conseguiu o direito de romper a socidade com os pais. A Justiça determinou a saída da atriz de fazer parte da empresa Dalari Produções e Eventos , fundada pelos pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, quando ela tinha 13 anos.

De acordo com o colunista do UOL, Rogério Gentile, a decisão foi publicada no dia 23 de outubro e a Junta Comercial de São Paulo pediu a formalização no contrato social da empresa a data de saída da artista do quadro societário: 2 de setembro. Sendo assim, os pais não fazem mais parte da carreira de Larissa.





Além do patrimônio da empresa, a atriz afirmou ao Fantástico que o seu prejuízo acumulado ao renunciar a sociedade com Silvana e Gilberto seria de R$18 milhões.

Parte do dinheiro estava investido em imóveis que ele dividia com a família. O valor vem ao longo dos 18 anos de carreira de Larissa Manoela, de trabalhos como atriz até com produtos licenciados com o seu nome.

