Reprodução/Instagram Simone e Simaria

Simone Mendes tem se destacado pelos hits que interpretou mesmo com a carreira solo, iniciada em agosto de 2022, quando chegou ao fim a dupla que formava com a irmã, Simaria. No último domingo (15), após vencer o Melhores do Ano na categoria Música, Simone respondeu se voltaria a formar dupla com Simaria.







"Não vai rolar", afirmou à repórter Samanta Alves, do "Gshow", logo depois da premiação exibida na Globo. O suposto retorno passou a ser especulado pela base de fãs das artistas após aparições públicas das duas juntas, além de participações especiais que Simaria fez no show de Simone.





No "Domingão com Huck", a vencedora ainda fez um discurso ao sair como a grande vencedora, desbancando cantoras como Ivete Sangalo e Gloria Groove. "É um presente estar aqui hoje. É muito lindo para a minha carreira, história e música - que conta a história do povo brasileiro. Estou feliz e honrada. Obrigada, meu Deus, por mais uma vez me proporcionar isso aqui", começou.





"Eu quero agradecer do fundo do meu coração a toda minha família, equipe, pessoas envolvidas do meu trabalho e aos meus fãs do Brasil. A toda a família Globo, obrigada pelo carinho", acrescentou a sertaneja, que é casada com o empresário Kaká Diniz.