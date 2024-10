Reprodução: Instagram Larissa Manoela e André Luiz Frambach

André Luiz Frambach revelou, em entrevista à Quem, sobre ter filhos com Larissa Manoela. O ator, que se casou com a atriz em dezembro de 2023, também comentou sobre quando ele e a artista pretendem se jogar na maternidade e na paternidade.

"A gente quer ter um filho — e assim como cuidamos dos nossos cachorros — para ser pai. Não queremos ter um filho para colocar no mundo e fazer mídia com ele ou dar na mão de funcionário para cuidar", iniciou ele ao contar sobre o desejo que possui com a esposa.

"É claro que vamos ter apoio de avós, de funcionário, e de todas as pessoas que nos ajudam hoje, mas queremos cuidar", acrescentou Frambach. "Queremos abrir mão, de certa forma, de um período na nossa carreira, para podermos nos dedicar aos nossos filhos", reforçou.

O ator também explicou que os dois não pretendem ter filhos nesse momento . "A Lari só tem 23 e eu, de certa forma, só tenho 27, então enxergamos que agora é o momento da gente trabalhar bastante, tanto eu quanto ela, para daqui a alguns anos, a gente poder parar, respirar e falar: 'beleza, agora vamos ficar uns dois, três anos só com os nossos filhos' e depois voltamos a dar ênfase à nossa carreira", finalizou.

