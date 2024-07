Reprodução/Instagram/Gabriel Cardoso/Yan Salvatierra Entenda da briga entre Patrícia Abravanel e Lívia Andrade

Patrícia Abravanel e Lívia Andrade trocaram farpas nas redes sociais após a comentarista dar às boas-vindas a Eliana na Globo. A treta se estendeu e até famosos entraram na discussão. Entenda!

Tudo começou quando a comentarista do Domingão compartilhou uma foto com a nova contratada da emissora e mandou uma indireta para a filha de Silvio Santos.

"Ninguém calça os seus sapatos, nem caminha a sua estrada. Então só você sabe o que é, e como é viver a sua vida. Por isso, calce os seus sapatos, caminhe a sua estrada e seja feliz! Todo sucesso e felicidade pra Ela, que nasceu guerreira e não herdeira! O segredo do sucesso é a batalha diária, superar as dificuldades com sorriso no rosto porque não nos resta outra opção! Brilha", escreveu ela.

Pouco tempo depois, a apresentadora do SBT publicou nas redes sociais e, mesmo sem citar a ex-colega de emissora, foi interpretada com uma alfinetada.

"Passando pra agradecer o carinho e audiência de vocês! No que depender de mim, estarei todos os domingos honrando com muito amor o programa do meu pai. Herdar esse legado é uma responsabilidade gigante e receber esse carinho em forma de audiência me faz ainda mais forte para cumprir essa missão. Deus abençoe a sua semana com muita alegria!", disse.

Um passado de intrigas

Antes mesmo dessa troca de farpas, as apresentadoras já haviam protagonizado um desentendimento no SBT. Isso porque em 2023, Lívia Andrade ficou de fora da edição de 60 anos do Programa Silvio Santos e, de acordo com ela, foi Patrícia quem fez alterações.

"Quando ela chegou ao Jogo Pontinhos, éramos 'tudo pobrinho', todo mundo começando em início de carreira, a gente era brega, mas tava com o dinheiro no bolso, porque as marcas pagavam para a gente usar a roupa. A gente metia o outdoor da marca da roupa e ia fazer os Pontinhos. Até que um dia ela perguntou das roupas e o Carlinhos (Aguiar), tadinho, desenrolou a língua. Na outra semana, ela tesourou nossa renda extra. O carro do SBT ia buscar a gente na porta, fazia sucesso na quebrada, mas ela tesourou também", disse ela na época.

Lívia afirmou que não foi barrada pela atual empresa. "Está tudo tranquilo. Não fui convidada. Eu sou só mais uma ali. Tem muito mais gente nessa história. Um exemplo, o Carlinhos Aguiar, ele não está em outra emissora, nem dá para dizer que houve conflito de contrato, ele tomou muito choque nos Pontinhos e tomou tapa na cara nas Pegadinhas... O programa é da Patrícia agora, não é do Silvio, ela está mandando na zorra toda", declarou.

"Foi um relacionamento de mais de 20 anos, com muito respeito, carinho, alegrias, boa audiência e várias oportunidades. Carrego amigos ali de dentro. Por que eu disse que virei assombração? Fiz uma festa depois que saí do SBT e algumas pessoas de lá foram (à festa). Mandaram um print para uma pessoa e falaram: 'o que você esta fazendo aí? A fulana não vai gostar nada disso?' Eu tenho fotos e prints, mas não posso mostrar, nem citar nomes, porque as pessoas ainda estão empregadas lá", concluiu ela.

