Reprodução Instagram - 16.12.2024 Adriane Galisteu ganha bolsa inspirada no capacete de Senna

Adriane Galisteu, de 51 anos, usou as redes sociais no último domingo (16) para mostrar aos fãs um presente que ganhou. Trata-se de uma bolsa inspirada no famoso capacete que Ayrton Senna usava. O piloto de Fórmula 1 morreu no dia 1º de maio de 1994, aos 34 anos, após um acidente no GP de San Marino. Ele era namorado da apresentadora.





O presente que Galisteu ganhou foi definido por ela como "bolsa dos sonhos". "Amores, ganhei esta bolsa dos sonhos! Obrigada, Malu Borges, por esse carinho”, escreveu a apresentadora de "A Fazenda 16", reality rural da Record TV, em uma publicação feita no Instagram.





Nos comentários da postagem, os fãs da comunicadora repercutiram o momento. "Impressionante como Senna e Adriane são nomes indissociáveis", declarou uma usuária da plataforma de interação social. "Parecendo um troféu e você merece", acrescentou outra. "Mais um tesouro para sua coleção", avaliou um terceiro internauta. "Amei a bolsa", opinou ainda uma quarta seguidora.





O namoro de Adriane Galisteu e Ayrton Senna voltou aos holofotes após o lançamento de "Senna", disponibilizada na Netflix em novembro deste ano. A participação de Galisteu, interpretada por Julia Foti, foi ínfima quando comparada aos outros romances do piloto que foram abordados na série. Última namorada de Ayrton, a apresentadora e Senna namoraram de 1988 a 1990.

Confira as fotos dela com a bolsa:

Adriane Galisteu foi a última namorada de Senna Reprodução Instagram - 16.12.2024 Piloto usava capacete semelhante Reprodução Instagram - 16.12.2024 Adriane Galisteu e família de Ayrton Senna não se dão bem Reprodução Instagram - 16.12.2024