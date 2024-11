Reprodução/Divulgação Atriz refaz fotos de Adriane Galisteu na Playboy para série sobre Ayrton Senna





Julia Foti, de 31 anos, que interpreta Adriane Galisteu na aguardada série Senna, da Netflix , posou para fotos inspiradas no clássico ensaio da ex-namorada de Ayrton Senna para a extinta revista Playboy , publicado em agosto de 1995 .

A série estreia nesta sexta-feira (29) e já gera grande expectativa entre fãs do automobilismo e da vida do icônico piloto brasileiro.

A atriz revelou que sua conexão com o universo da Fórmula 1 começou ainda na infância, influenciada pelos pais, que eram fãs do esporte. “Sempre ouvi muitas histórias do Senna, ainda que não tenha muita memória de vê-lo nas pistas. Hoje, poder fazer parte desse projeto é muito especial para mim como fã de esportes e como artista. Admiro a Adriane há anos”, contou Julia .



Reprodução/Divulgação Adriane Galisteu na Playboy e a atriz que a interpreta na série 'Senna'

Para interpretar Galisteu, Julia mergulhou em entrevistas e referências da apresentadora: “Para dar vida a ela, busquei referências em entrevistas. Agora, estou curiosa pra saber o que ela vai achar sobre minha interpretação. Eu fiz o meu melhor!”

A série, que promete explorar a vida e o legado de Ayrton Senna, está entre as produções mais aguardadas do ano, trazendo um elenco afiado e uma narrativa emocionante sobre a trajetória do piloto que conquistou o mundo.