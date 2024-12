Reprodução Record TV Sidney, Yuri, Sacha e Albert estão na roça Branca

"A Fazenda 16", reality rural da Record TV, contou com mais uma baixa no elenco. No último domingo (15), durante a edição do programa ao vivo, Adriane Galisteu revelou ao público qual peão foi o eliminado da vez. A roça era formada por Sacha Bali, Yuri Bonotto, Sidney Sampaio e Albert Bressan.







Bressan acabou levando a pior na disputa contra os outros três participantes. Conhecido pelos barracos que protagonizou com outros peões durante o confinamento, ele foi o menos votado, alcançando a porcentagem de 0,85% na berlinda quádrupla.





Logo após revelar ao público quem ocupou o posto de décimo terceiro eliminado, Galisteu anunciou que as votações para a versão Laranja da roça tinham sido abertas. Gilson de Oliveira, Vanessa Carvalho, Juninho Bill e Guilherme Vieira se enfrentam. Um dos confinados da berlinda laranja se despedirá do reality nesta segunda-feira (16).





No mesmo dia, outra berlinda vai ser formada com os seis participantes que tiverem restado no jogo. Esta última roça terá eliminação dupla e definirá a final do programa. Na terça-feira (17), a dupla menos votada pelo público perde a chance de concorrer ao prêmio de R$ 2 milhões. Na quarta-feira (18), uma festa que reúne os finalistas e os participantes já eliminados será promovida pela Record. Já na quinta-feira (19), a competição chega ao fim com a revelação de quem venceu "A Fazenda 16".