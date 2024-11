SBT A apresentadora não compareceu no programa nesta sexta-feira

A apresentadora e ex-A Fazenda Cariúcha não compareceu nesta sexta-feira (22) para compor o time de comentarista do programa Fofocalizando . Segundo o jornalista Leo Dias, que apresenta o programa junto com a cantora, ela teria sido dispensada da atração.

A saída de Cariúcha, no entanto, é de maneira temporária. Leo Dias explicou que ela passou por um procedimento estético nesta manhã e, por isso, não pode estar presente na atração. Ela não será substituída da posição.

O jornalista afirmou: "Cariúcha continua no programa. Ela não é mais 'toda natural' [porque] fez, na manhã desta sexta, sua primeira cirurgia estética. Ela lipou tudo, da cabeça aos pés. A cirurgia teve sete horas de duração".

Gabi Cabrini, que também forma o time de apresentadores, disse que a ex-peoa estava se recurando da cirurgia que passou para a retirada dos miomas para, depois, conseguir fazer a tão esperada lipo: "Ela já vinha falando desse desejo há muito tempo, por conta da barriga".

A ex-competidora do concurso Garota da Laje compartilhou um vídeo em seu Instagram ao lado do médico responsável pela intervenção estética para poder tranquilizar os seguidores. A operação foi realizada no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

O médico fez a retirada de gordura do abdômen, flancos, costas, culotes, definição de quadríceps e ainda a enxertia de gordura nos glúteos. "Usaremos a tecnologia BodyTite para retração de pele e marcações naturais de definição", explica.

Como a apresentadora optou por fazer uma cirurgia grande, com a intervenção em mais de uma parte do corpo, ele afirma que é natural que ela demore mais tempo. É importante ressaltar que, ainda que ela não tenha uma data específica para alta, a cantora confirmou sua participação no especial de Natal de Gusttavo Lima, que será gravada no dia 25 de novembro no SBT.