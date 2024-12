Reprodução Instagram - 13.12.2024 Thiago Nigro e Maíra Cardi compram mansão de Neymar Jr.

À espera do primeiro filho fruto da relação, Maíra Cardi e Thiago Nigro resolveram comprar um imóvel maior, já que a família aumentou. O casal de influenciadores escolheu a mansão luxuosa que já foi de ninguém mais, ninguém menos que o jogador de futebol Neymar, atualmente contratado do time Al Hilal.





Na última quinta-feira (12), a ex de Arthur Aguiar compartilhou um vídeo no qual mostrava alguns detalhes do imóvel. "Novo lar da família Cardi Nigro. Querem ver tudo?", escreveu ela na legenda da postagem que fez no Instagram. A publicação somou mais de 149 mil curtidas e contou com mais de quatro mil comentários.





Maíra diz que o imóvel pertencia a Neymar Jr. e frisou que, antes de se mudar com a família para a mansão, pretende fazer uma reforma na estrutura. Segundo a ex-BBB, espaços como um salão de festas e um estacionamento serão reformulados para serem academia, cinema e até brinquedoteca.





No vídeo, ela ainda entregou outros cômodos que compõem a casa, como quartos, piscina, suíte e cozinhas. A compra da mansão vem em meio à nova gravidez de Cardi. Embora esteja esperando o primeiro filho da relação com Thiago Nigro, ela já é mãe de Sophia Cardi Aguiar, do antigo relacionamento com Arthur Aguiar; e também de Lucas Cardi, do romance já encerrado com Nelson Rangel.



Assista o vídeo e que ela apresenta a mansão: