Studio Luah Amanda Kimberly abre álbum de fotos da filha com Neymar

Amanda Kimberlly usou as redes sociais nesta quinta-feira (12) para informar aos fãs sobre o estado de saúde de Helena, sua filha com o jogador Neymar Jr. A bebê precisou ir ao hospital recentemente, mas, segundo a modelo, já apresenta melhora.

Amanda agradeceu pelas mensagens de apoio e compartilhou os desafios que enfrentou. "Primeiramente, quero agradecer pelo carinho e pelas orações [...] Helena está super bem. Ela ficou dodói nos últimos dias, e fiz a postagem para compartilhar um pouco dos desafios da maternidade (para mim), como mãe de primeira viagem", disse.

Ela também ressaltou a solidariedade de outras mães que entraram em contato com ela durante o período difícil. "Recebi muitas mensagens de outras mães que também passaram ou estão passando por momentos difíceis com seus filhos no hospital. Desejo toda a saúde do mundo aos pequenos de vocês e muita força para cada mamãe", continuou Amanda.

A modelo, que é mãe de primeira viagem, falou da sensação de impotência que sentiu ao ver a herdeira doente. "Ver um filho doente é uma sensação indescritível, de total impotência. Nem tudo são flores: a maternidade traz desafios diários. Resolvi dividir um pouco do meu. Graças a Deus, já estamos de volta à rotina, então fiquem tranquilos. Obrigada mais uma vez por todo o apoio", afirmou.

Na noite anterior, Amanda havia compartilhado uma foto de Helena com um acesso venoso no dedão do pé.

"Ver ela assim, me deixa sem chão. Mas é inexplicável a força que temos para aguentar os desafios e ser o porto seguro para eles", declarou a modelo. Na sequência, ela tranquilizou os fãs: "Fiquei mais quietinha por estes dias. Tutu já está melhor, graças a Deus".