O ex-casal Arthur Aguiar e Maíra Cardi se envolveu em uma nova polêmica. Os ex-BBBs começaram uma discussão pública por conta da criação de Sophia Cardi, fruto da antiga relação deles. Isso porque a criança teve um mau comportamento com um funcionário de Arthur, zombando do profissional e dizendo que ele tinha um "celular de pobre".





"Nunca vi na minha vida minha filha falar uma barbaridade dessas aqui em casa, me espanta muito inclusive, e se falasse ficaria de castigo com toda certeza do mundo, da mesma forma que reprovo completamente ela escutar músicas para adultos que falam besteiras ou funk, mas infelizmente ela nem sempre volta de lá como foi. Filhos de pais separados sofrem de dois princípios e duas criações. Aqui na nossa casa as regras são outras e quando descumpridas – o que é muito raro – a correção é imediata", argumentou a coach, em entrevista ao portal "Leo Dias".





Após ver as declarações da ex-mulher insinuando que a filha teria tido essas influências por conta do contato com ele, o campeão do "Big Brother Brasil 2022" veio a público se manifestar e dizer que ela não aprendeu o mau comportamento durante a vivência ao lado dele.





"De fato, quando minha filha vem aqui na minha casa, ela volta bem diferente para a casa da mãe dela. Quando ela chega aqui, é complicado. Ela, de fato, volta bem diferente, mais calma, mais educada, falando coisas que ela não falava. Estou há muito tempo calado e está difícil ficar calado", iniciou.





"Ela nunca falou isso na minha casa e isso é uma coisa que ela não aprendeu aqui em casa. Aqui, não falo sobre dinheiro, ostentação, para minha filha não tem essa diferenciação do quanto é mais caro ou quanto não é, a gente não fala sobre isso", acrescentou ele, que agora vive um relacionamento com Jheny Santucci, mãe de seu segundo filho.





Arthur ainda pontuou que a filha passa mais tempo sob os cuidados de Maíra Cardi e que, por essa razão, seria difícil que ela tivesse aprendido isso com ele. "Isso, com certeza, não é algo que minha filha ouviu ou aprendeu na minha casa e, obviamente, sou totalmente contra Foi falado que minha filha fica menos tempo comigo e, de fato, ela fica menos tempo comigo. Minha filha aprendeu isso na minha casa? Será? Acho que não", ironizou.

