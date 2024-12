Reprodução Instagram - 13.12.2024 Mari Fernandez

Mari Fernandez, de 23 anos, usou as redes sociais na última quinta-feira (12) para compartilhar alguns registros de um momento de descanso em meio à rotina agitada de shows que faz pelo Brasil. A sertaneja usou um "biquíni diferentão" enquanto renovava o bronzeado.



Mari Fernandez é uma cantora sertaneja Reprodução Instagram - 13.12.2024 Mari Fernandez tem 23 anos Reprodução Instagram - 13.12.2024 Mari Fernandez com biquíni diferentão Reprodução Instagram - 13.12.2024





Nos comentários da postagem, a cantora foi tietada por outros famosos da classe artística. A ex-peoa de "A Fazenda 16" Larissa Tomásia comentou emojis de fogo e ainda escreveu: "Os resultados dos treinos vindo aí". "Magérrima, vejo foco e determinação", prosseguiu Tays Reis. Érika Ferreira acrescentou: "Está é bonita". "Linda demais", destacou ainda Júlia Ribeiro.







Além das celebridades, o álbum de fotos recebeu elogios dos fãs e seguidores que acompanham Fernandez na web. "Primeira vez que vejo sereia em piscina", brincou uma usuária do Instagram. "Maravilhosa", declarou outra. "Belíssima", elogiou uma terceira. "Perfeita", afirmou uma quarta. "Gata", completou uma quinta.

Namoro

Em agosto deste ano, Mari oficializou o namoro com Júlia Ribeiro. A namorada da sertaneja tem 21 anos, se formou em odontologia e costuma compartilhar o dia a dia com os mais de 270 mil seguidores que a acompanham nas redes sociais. Conteúdos fitness, bastidores de viagens e cliques com Mari são as postagens mais frequentes.