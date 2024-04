Reprodução/Instagram Fernanda Lima celebra aniversário de marido e filhos

Fernanda Lima, de 46 anos, encantou seus seguidores nesta terça-feira (23) ao compartilhar registros dos aniversários dos filhos gêmeos, João e Francisco, que completaram 16 anos no último dia 18, e do marido, Rodrigo Hilbert, que comemorou 44 anos na segunda-feira (22).

"E por aqui a gente segue celebrando cada segundo de nossa existência. Em uma semana, três aniversários. Dois carneiros e um touro", escreveu a modelo, se referindo ao signo dos filhos e do marido.

"Amo esses homens! Tenho esperança nos homens. Por aqui, diálogos delicados , lagrimas , sensibilidade ,abraços e vulnerabilidades sao mais que bem vindos!", acrescentou. A apresentadora deu destaque ao bolo improvisado usado para celebrar o aniversário de Rodrigo Hilbert, que é famosos por seus dotes culinários: "Casa de ferreiro", brincou.





