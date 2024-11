Reprodução/Instagram Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio, de 50 anos, voltou a viralizar nas redes sociais por conta da vida amorosa. Conhecido por encerrar relacionamentos com mulheres de 25 anos, o ator surpreendeu pelo envolvimento com a modelo Vittoria Ceretti, de 26. Boatos de que o casal teria noivado alvoroçaram os internautas nas redes sociais.







Os dois engataram um relacionamento em 2023. O suposto noivado foi noticiado por portais internacionais, como o jornal britânico "Daily Mail". No entanto, vale lembrar que nem DiCaprio, nem Ceretti se pronunciaram sobre o assunto, tampouco confirmaram o noivado.





“Ele está realmente se comprometendo com alguém com mais de 25 anos?", debochou uma internauta, brincando com o fato de Leonardo ter terminado outros relacionamentos com mulheres que tinham 25 anos. “Meu Deus! Ela conseguiu! Ela quebrou o feitiço!”, escreveu outro internauta no X, antigo Twitter.





Selinho em Kate Winslet

Reprodução Instagram/ YouTube Leonardo DiCaprio e Kate Winslet se beijam 27 anos após "Titanic"





Após 27 anos de "Titanic", filme no qual interpretaram o casal Jack Dawson e Rose DeWitt Bukater, Leonardo DiCaprio e Kate Winslet se reencontraram e trocaram um selinho. O público presente ficou em êxtase, assim como internautas que repercutiram o momento em redes sociais como Instagram, TikTok e X, o antigo Twitter.