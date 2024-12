Reprodução Yasmin Brunet

Yasmin Brunet, de 36 anos, resolveu vir a público rebater outro comentário em relação ao corpo dela. Desde que emagreceu, a ex-participante do "Big Brother Brasil 2024" tem sido alvo de críticas na web. Dessa vez, um internauta comentou que ela estava com um transtorno alimentar em um álbum de fotos publicado por ela na última quarta-feira (11).





"Anorexia gritando e ninguém fala nada", escreveu o internauta. Yasmin decidiu se pronunciar e enfatizar que não estava com o distúrbio. Além disso, a filha de Luiza Brunet confirmou que emagreceu, porém, explicou que o processo se deu de "forma muito saudável" para tratar o quadro de "lipedema que estava super inflamado".





"Não entendo quem sente a necessidade de entrar no Instagram de alguém e afirmar que a pessoa tem um distúrbio alimentar tão sério como a anorexia. Não te devo explicações sobre meu corpo, mas mesmo assim vou deixar claro que emagreci de uma forma muito saudável e ao longo de meses com acompanhamento médico. Tive que emagrecer por causa do meu lipedema que estava super inflamado", detalhou.



Ela ainda pediu para que os julgamentos parassem. "Chega de opinar no corpo alheio. Quase 2025 e vocês ainda nessa de dar opinião aonde a opinião não [foi] requisitada, e ainda sobre algo que não tem nada a ver com a sua vida. Como você se sentiria se fosse o contrário? Alguém o tempo todo julgando seu corpo. Ou está gorda demais, ou magra demais. Surreal! Isso, sim, adoece as pessoas!", concluiu a modelo e atriz.