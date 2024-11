Reprodução Instagram - 6.11.2024 Gaby Amarantos e Gareth Jones

Gaby Amarantos e Gareth Jones teriam se separado após 10 anos juntos, segundo o "EXTRA". O ex-marido da atriz e cantora ainda estaria em outro relacionamento após o rompimento com a artista. A musicista e o fotógrafo estavam juntos desde 2013. O iG Gente entrou em contato com a assessoria da artista, mas não obteve reposta até a publicação deste texto. A matéria será atualizada caso se pronunciem.





Segundo o site, Gareth está namorando Rayssa Cardoso, que se tornou conhecida pela trajetória como modelo indígena. Nas redes sociais, fotos da dupla são postadas com frequência. Gaby Amarantos, inclusive, curtiu um clique postado por eles.

Reprodução Instagram - 6.11.2024 Gareth Jones e Rayssa Cardoso









Conhecida pela atuação em novelas, filmes e também pela carreira como cantora, Amarantos sempre se manteve discreta em relação ao envolvimento com Gareth. O fotógrafo inglês já trabalhou com a artista e foi responsável pela direção de algumas produções audiovisuais dela.





Participação especial

Gaby Amarantos está de volta às novelas da Globo. Após participar de "Além da Ilusão" (2022), a ex-técnica do "The Voice Brasil" foi convidada para uma participação especial na atual novela das seis da Globo, "Garota do Momento" , protagonizada por Duda Santos.