Reprodução Instagram - 27.11.2023 Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares

Marina Ruy Barbosa, de 29 anos, surpreendeu o público ao detalhar o motivo que a fez morar com o noivo Abdul Fares, de 40, antes mesmo de oficializar o matrimônio com o pretendente. A atriz ainda entregou que optou por se mudar na época em que gravava uma novela na Globo.





As declarações foram dadas em entrevista ao portal Leo Dias. "Sim [moramos juntos]. Tem que fazer um 'test-drive' [antes do casamento], não é?", brincou a intérprete, que ficou noiva do neto de Abdul Hadi Mohamed Fares, criador das lojas Marabraz.





Segundo ela, a decisão de morar com o noivo se deu em meio às gravações de "Fuzuê", novela em que interpretou a vilã Preciosa Montebello. "A gente não tinha tempo de qualidade, estava sempre correndo, porque eu gravava de segunda a sábado, domingo fazia publicidade. Então, quando terminou a novela, conseguimos ficar mais tempo juntos", pontuou.





Novo trabalho

Após encerrar o contrato de exclusividade com a Globo, a ruiva já migrou para o primeiro trabalho fora do canal em um streaming concorrente ao Globoplay. Marina tem se dedicado à série "Tremembé", na qual fica responsável pela interpretação de Suzane Von Ritchtofen, antes interpretada no cinema por Carla Diaz. A série será disponibilizada no catálogo do Prime Video.