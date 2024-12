Reprodução Instagram/ SBT/ Globo Leo Dias comenta separação de Simone e Simaria

Um dos titulares do "Fofocalizando", atração vespertina do SBT, o jornalista Leo Dias resolveu abrir o jogo sobre a polêmica separação de Simone e Simaria Mendes. Antes de seguirem carreira solo, as irmãs formavam uma dupla sertaneja que terminou de forma repentina.







Durante participação no "Podcats", apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães no YouTube, Leo cravou qual o motivo que resultou na separação das sertanejas, conhecidas por hits como "Regime Fechado", "Loka", "Quando O Mel é Bom", "126 Cabides" e "Amoreco".





Segundo ele, a entrevista que Simaria deu para ele em junho de 2022 foi o motivo para o rompimento. À época, a cantora protagonizou memes, como um em que simula tocar piano no corpo do entrevistador, e também afirmou que ela e a irmã Simone não pretendiam encerrar a parceria.





"Eu lamento que tudo isso tenha acontecido. Nunca imaginei que, por causa daquela entrevista, ia acabar uma dupla tão amada no Brasil. Foi por causa daquela entrevista que acabou. Foi a gota d'água. Acho que ela [Simaria] está arrependida. Acho que a Simaria se arrependeu. Queria tirar a entrevista do ar", explicou.





Leo também afirmou que a decisão em encerrar a dupla partiu de Simaria. "Admiro demais a Simaria como artista. Acho ela um talento absurdo e que não deveria ter terminado com a dupla, a decisã foi dela. Ela falou: 'Eu quero parar'. E a Simone falou: 'Eu não posso parar'.", destacou.

Assista o trecho: