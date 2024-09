Reprodução Instagram - 23.5.2024 Marina Ruy Barbosa





A atriz Marina Ruy Barbosa , de 29 anos, compartilhou com seus seguidores no Instagram uma selfie que encontrou perdida no celular. Na imagem, ela aparece usando um maiô branco (veja foto abaixo) com recortes laterais e um elegante laço preto na cintura, além de um lenço na cabeça, exibindo um look despojado e sensual.

Com uma maquiagem leve, Marina não deixou de comentar sobre o registro: “Achei essa perdida no rolo de câmera e me achei gata hihi”, brincou a atriz.

Veja galeria de fotos da atriz



Marina Ruy Barbosa em maiô branco Reprodução/Instagram Marina Ruy Barbosa apostou em acessórios temáticos, como anéis e colares com pingente de conchas Reprodução Instagram - 4.7.2024 Marina Ruy Barbosa posa com vestido de crochê Reprodução Instagram - 4.7.2024 Marina Ruy Barbosa saiu da Rede Globo após dar vida à vilã Preciosa em 'Fuzuê" Reprodução Instagram - 4.7.2024 De biquíni branco, Marina Ruy Barbosa curte praia no Caribe Reprodução Instagram - 4.7.2024





Novo papel



Na última sexta-feira (6), Marina Ruy Barbosa foi confirmada como Suzane von Richthofen na série "Tremembé", da Prime Video . O título da série será inspirado em uma ficção de histórias reais de detentos que passaram pela penitenciária que carregam o nome da produção.