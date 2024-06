Reprodução/Instagram Rodrigo Sant'Anna fala de harmonização facial





Rodrigo Sant'anna, prestes a lançar o filme "Tô de Graça" nos cinemas, relembrou os ataques que recebeu online por causa de sua aparência. O humorista, agora com 44 anos, compartilhou um episódio ocorrido em 2019 no programa "Que História é Essa, Porchat?" logo após realizar harmonização facial, rinoplastia e implante capilar.





"Fiz o nariz, harmonização e implante capilar. Eu tinha acabado de fazer, e o Fabio Porchat me chamou para ir ao programa dele. Eu queria a minha cara quadrada. Eu falei para a mulher da harmonização: eu quero a minha cara quadrada. E ela fez. Então, eu estava com uma cara imensa de quadrada, com o nariz finérrimo e com a cabeça raspada. E aí apareci no Porchat.... Aí era 'Michael (Jackson)... E acabou...", relatou Rodrigo ao Inteligência Ltda Podcast, referindo-se às críticas recebidas na época.

"Essa foto (dele no programa) me ferrou. Fiquei vivendo isso um tempo. Fiquei mal. Tudo mexe comigo", confessou o humorista, que tinha 43 anos na ocasião.

Rodrigo ganhou popularidade no "Zorra Total" interpretando a personagem Valéria Bandida de 2010 a 2015. No dia 27 deste mês, ele lança "Tô de Graça" nos cinemas, filme baseado no seriado homônimo exibido no "Multishow".