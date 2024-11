Reprodução Youtube - 5.3.2024 Simone e Simaria

O músico Gabriel Las Heras, ex-integrante da banda "Forró do Muído", relatou as experiências que teve durante a sua passagem pelo grupo e detonou a ex-dupla Simone e Simaria.

Durante uma entrevista ao podcast Nordecast , o músico detalhou como era a interação com as cantoras e o comportamento das irmãs durante as viagens para os shows. Segundo ele, ambas possuem um gênio difícil de se lidar, mas que uma saberia como se portar em frente às câmeras. "Tem uma que sabe se comportar na frente das câmeras [...] mas por trás das câmeras, nossa! Estou te falando, era de gritar, não deixava galera usar o banheiro”, afirma.

Ele afirma que não aguentava mais a dupla: "Então, com essa bad vibe da parte das meninas, eu já tinha estabelecido sair da banda Forró do Muído". Gabriel explica: "Muitas vezes eu chegava no hotel, eu me trancava no banheiro pra chorar. Porque eu não queria estar vivendo aquilo ali, eu queria estar em um ambiente massa. E não era um ambiente massa."

Gabriel diz que o clima entre os músicos pesava com a presença de Simoni e Simaria: "Era uma carga pesada. Uma energia pesada, era isso que eu queria dizer. Sabe o que é você estar em um ambiente onde a pessoa reclama porque está sol, e depois reclama porque está escuro? Era assim. Tipo: 'Ó pessoal, vamos crescer, acordei! Bora todo mundo acordado!' Ela saia abrindo as persianas da janela e acordando todo mundo no ônibus. No ônibus, quem mandava era ela, sabe? Todo mundo tinha que estar acordado junto com ela, porque ela não dormia."