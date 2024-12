Reprodução Ratinho expõe antipatia de Simone Mendes nos bastidores: "Não é esse amor todo"

Ratinho fez declarações polêmicas nesta sexta-feira (6) durante o programa na rádio dele, a Massa FM. O apresentador afirmou que Simone Mendes, conhecida pela imagem carismática na televisão, não seria tão acessível e simpática nos bastidores, especialmente com fãs. O veterano comparou o comportamento da sertaneja com o da irmã e ex-dupla, Simaria.

“Simone é uma queridinha na televisão, quando você vê ela. Mas lá na televisão, quando vai participar de alguns programas, ela não é tão bacaninha com todo mundo assim, não. Ela não tira fotografia, as pessoas vão pedir para tirar foto e ela não tira. Ela corre, então não é esse amor todo que aparenta”, declarou no “Turma da Massa”.

Ratinho comparou a postura de Simone com a de Simaria, ex-dupla da cantora, e destacou uma diferença marcante entre as duas. “A Simaria era mais simpática do que a Simone, isso eu testemunhei: a Simaria sendo muito mais simpática com o fã do que a Simone”, afirmou.

O apresentador também descartou que a mudança de comportamento esteja relacionada ao sucesso recente da artista, dizendo que a postura já seria antiga. “Desde o começo ela é assim, a Simaria sempre foi mais simpática, tratava todo mundo bem”, concluiu.