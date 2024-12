Reprodução Ana Hickmann e Alexandre Correa

Ana Hickmann descobriu uma dívida milionária do ex, Alexandre Correa , em seu nome. De acordo com informações do colunista Gabriel Vaquer, do F5, o valor chega a R$ 8,2 milhões e o empresário teria aassinado o valor devedor no nome da apresentadora.

O contrato foi realizado com a Dohran Serviços Financeiros, que é conhecida por ser uma empresa de crédito para investidores. Segundo a apuração, a dívida foi comunicada em maio de 2023.

Na data, o empresário e a apresentadora ainda estavam juntos. Segundo a defesa de Hickmann, ela não tinha conhecimento sobre o acordo do ex com a Dohran. A ex-modelo explicou que não reconhece a sua letra na papelada assinada por Alexandre e que não realizou acordo algum com a empresa.

Ao longo das próximas semanas, a artista entrará com ações a fim de barrar a possível cobrança. Conforme apurou o jornalista, Correa dividiu o valor em 33 parcelas de R$ 250 mil.