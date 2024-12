Reprodução: Instagram Rafa Kalimann e Nattanzinho

Depois dos boatos de um possível affair e declarações de Nattanzinho , Rafa Kalimann se pronunciou sobre um suposto envolvimento dela com o cantor. Em um papo com Lucas Pasin, do UOL, a ex-BBB desconversou a respeito do romance .

A artista estava no Carnaval e presenciou a apresentação do cantor. Ao ver o jornalista, que a perguntou sobre os rumores, ela respondeu: "Tô curtindo o show do Nathan". "Mas justo o show dele?", indagou o profissional.

"Eu já curti Xand [Avião], já curti Anitta", justificou Kalimann. De acordo com o colunista, os dois chegaram cerca de 3h30 da manhã, mas separados: primeiro o cantor e depois a influenciadora. A declaração da ex-reality vai de encontro com as últimas declarações de Nattanzinho.

Também para Pasin, nesta semana, ele afirmou: "É uma mulher que eu sempre admirei. Já disse em um podcast que namoraria ela, alguns anos atrás.Ela é incrível, inteligente, linda e simpática. Parem de ficar botando pilha em mim, que aí pode acontecer. Não tem nada, mas pode acontecer". Recentemente, Rafa terminou o namoro com o ator Allan Souza Lima.

Veja a fala da artista: