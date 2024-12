Reprodução/Globo/Instagram Passageira do avião

Eluciana , advogada que gravou a polêmica envolvendo Jeniffer Castro em um voo, se pronunciou sobre o que aconteceu. Em conversa com o Portal Léo Dias, ela lamentou os ataques que ela e a filha receberam após o vídeo.

“Estou vivendo um tsunami”, afirmou ela ao citar a repercussão do caso. “Estou com medo da exposição da minha filha, ela está recebendo muitos discursos de ódio, pessoas pedindo para ela se matar, são palavras muito ofensivas”, acrescentou.

Segundo Eluciana, foi a filha quem publicou o registro no TikTok e que, antes, elas tentaram cobrir o rosto de Jeniffer para não expor a moça. “Antes de publicar o vídeo, ela procurou fazer uma edição para cobrir o rosto, mas na ignorância da ferramenta, ela achou que tinha inserido a ‘carinha’ para não expor a pessoa, achou que tinha conseguido, mas quando publicou não foi com a ‘carinha’. E ela comentou comigo. ‘Olha, mãe, acho que deu algum problema, a carinha não saiu. A imagem da pessoa apareceu, e agora?’. Eu disse: ‘Tira o vídeo, acho que mais prudente, só que a gente não tinha essa dimensão e dessa questão de viralização'”, justificou.

Desabafo

“Estou assustada, ela está assustada com o tanto de mensagem que recebeu. Eu não quis expor a Jeniffer não quis expor dessa maneira, por nada, mas saiu fora do controle. Eu me mantive calada, a minha filha também”, afirmou a profisional após o caso viral.

A advogada também detalhou a respeito dos ataques que ela e a filha têm sofrido: “Ela tem 24 anos, hakearam a conta dela, fizeram uns quatro perfis fake dela, das minhas páginas, estou entrando em vários canais da gente com discurso de ódio, colocaram minhas fotos, fotos dela [...] Com tudo isso acontecendo, eu preciso preservar a integridade da minha família, assim como peço para que as pessoas não ataquem a Jeniffer", pediu.

"A intenção não era essa. Até pensei em entrar em contato com a Jeniffer, mas não temos nenhum canal dela, nem telefone, mas também não sei como seria a reação dela. Isso deve ter causado uma grande confusão na cabeça dela. Ninguém esperava”, reconheceu ela.