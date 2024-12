Reprodução: Instagram Blogueirinha

Desde 17 de junho, Blogueirinha recebe semanalmente celebridades para conversarem sobre suas respectivas carreiras. Durante o bate-papo, alguns entregam o esperado pelo público: expõem aquilo que todos querem saber.

Términos de amizade, alfinetadas e climão nos bastidores são apenas alguns dos momentos polêmicos da atração comandada pela influenciadora. Com o término desta edição do De Frente Com Blogueirinha na última segunda-feira (02), o i G Gente separou 5 vezes que o programa furou a bolha e deu o que falar na internet.



Vera Fischer x Kéfera

Em outubro, João Vicente foi um dos convidados do programa semanal. Na entrevista com Blogueirinha, ele contou em primeira a mão sobre um possível desentendimento entre Kéfera e Vera Fischer no Projac. O ator e a youtuber contracenavam juntos na novela Espelho da Vida e estavam juntos com a veterana em uma festa da emissora.

"A gente [estava lá] conversando e, uma dada hora, a Kéfera achou que a Vera Fisher tinha bebido demais. E ela, doida e com uma autoestima de quem tem muito seguidor, fez assim: 'Vera, está bom'", iniciou ele ao fazer um gesto de Kefera retirando o copo da mão da atriz.

"A Vera voou nela. Tacou a bolsa [nela]. Lógico que não bateu nela, mas foi tipo: 'Você está louca? Tenho 60 anos de Rede Globo'. Depois, teve a frase que deu origem ao grupo da novela, que é 'Perdi minha bolsa'. A Vera levantou e falou: 'Cadê minha bolsa? Acho que eu perdi minha bolsa'. Ela saiu com essa frase", relembrou ele.

Após a revelação, Kéfera utilizou as redes sociais para desmentir o colega e afirmou ter uma boa relação com Fischer, que também falou sobre a relação que tem com a influenciadora: "Kéfera e eu sempre nos demos bem", afirmou.

Gkay x Rafa Uccman e Lucas Guedez

Álvaro participou do De Frente e revelou detalhes sobre a amizade em grupo que possuía com Gkay, Rafa Ucmann e Lucas Guedez. O influenciador é o único que fala com ex-integrantes do quarteto, já que a blogueira terminou a relação com Uccman e Guedez.

Segundo ele, o afastamento ocorreu depois de um episódio de cancelamento envolvendo Gkay. A artista teria se incomodado com a falta de posicionamento dos dois amigos, que não a defenderam publicamente. Mais recentemente, Ucmann também foi à atração e corroborou a história contada pelo amigo.

@saiufofoca EITA! A Rafa Uccman contou o motivo do fim de sua amizade com Gkay. Segundo Rafa, o Lucas Guedez ficou incomodado e chateado, por não ter sido mencionado no texto em que Gkay agradeceu às pessoas que a apoiaram após o seu canceIamento, e por Rafa morar com Lucas, meio que rolou um afastamento, e pra Gkay, foi como se a Rafa tivesse escolhido um lado, mas NÃO tinha escolhido um lado, e afirmou que elas não se falam mais. O que vocês acham? 🗣️ ♬ som original - SAIU FOFOCA 👄





Érika Hilton x Jojo Todynho

Uma das participações que mais bombaram nesta edição foi o episódio com a deputada Érika Hilton. No programa, ela falou sobre a escala 6x1, assunto que dominou as redes sociais nos últimos meses. Além disso, a deputada federal (PSOL) mencionou Jojo Todynho e criticou o posicionamento da cantora .

"Chamei ela de traidora, porque é o que ela é. Ela saiu de "Que Tiro Foi Esse Viado" para 'vamo se alinhar a quem dá tiro em viado'. Você se aliar a isso [a ser de direita], tendo chegado até a fama pela pauta LGBT. Não foram os bolsonaristas que a fizeram famosa", detonou a deputada.

Após o programa, Todynho foi para as redes sociais e se defendeu em relação ao que foi dito pela convidada.

Bruna Louise x Kéfera

BOMBA! Kéfera revela que Bruna Louise, sua ex-amiga, se apaixonou durante amizade, sendo esse um dos motivos do afastamento da dupla. #DeFrenteComBlogueirinha pic.twitter.com/9Gr8a6oN6u — DiaTV (@diaestudio) August 20, 2024

Além do climão nos bastidores, outro assunto relacionado à Kefera Buchmann viralizou: a sua amizade com Bruna Louise . Ao falar sobre os momentos que viveram juntas, a influenciadora deu a entender que a comediante tinha sentimentos por ela.

Depois da entrevista, Louise se pronunciou e transformou o que foi dito pela ex-amiga em piada para o seu stand-up.

Flavia Pavanelli e Gustavo Mioto falando de Tatá Estaniecki e Boo Unzueta, do PodDelas

As apresentadoras do PodDelas não participaram desta edição do De Frente Com Blogueirinha. Entretanto, famosos que são próximos das podcasters se pronunciaram sobre os rumores de que elas teriam se afastado depois da saída de Boo do programa.

Gustavo Mioto , por exemplo, conversou com Blogueirinha e abriu o jogo sobre o que pode ter acontecido com a dupla. "Acho que não combinaram mais as ideias, né, porque para ter saído, uma amizade que era tão forte. As ideias [da Boo] não devem ter combinado mais com a Tatá”, avaliou.

Já Flávia Pavanelli trouxe um posicionamento mais claro da possível intriga entre as duas. Segundo a atriz, se precisasse escolher um lado, ela ficaria com Tatá por conta da proximidade.

"Se tiver rolando uma briga, tô com a Tata”, defendeu a artista. "Até o que você sabe, a Tatá tá certa nessa briga?", perguntou a apresentadora. "Até o que eu sei? Sim [...] Cara, eu acho que teve [briga], não tá normal a situação. mas é isso", finalizou a influenciadora.

