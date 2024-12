Reprodução/X Carlinhos Maia se desentende com Blogueirinha após ser chamado de 'viado'





Na última segunda-feira (2), Carlinhos Maia participou do programa De Frente com Blogueirinha , onde abordou temas polêmicos e enfrentou momentos de tensão com a apresentadora. Conhecida por seu estilo provocador, Blogueirinha deu início à entrevista comparando a fama de Carlinhos à de Pabllo Vittar , algo que incomodou o influenciador.

“Sou tão famoso quanto a Pabllo”, respondeu Carlinhos, tentando desviar da provocação. O clima esquentou ainda mais quando Blogueirinha o chamou de “viado”, levando o influenciador a rebater: “É uma gíria entre a gente, brincando, mas quando vira algo que muda sua identidade, o seu nome, a sua história, e você vira só um viadinho de madame, eu não gosto. Cada pessoa escolhe como quer ser chamada”.

As declarações geraram repercussão imediata nas redes sociais, dividindo opiniões entre os seguidores.

Outro momento marcante foi quando Carlinhos falou sobre seu distanciamento de Anitta . A cantora, que foi madrinha de seu casamento em 2019, teria se afastado após as polêmicas envolvendo a briga de Carlinhos com Whindersson Nunes . “A gente estava muito próximo. Ela foi lá para casa, dormiu lá, viajamos juntos... Mas aí veio o negócio do casamento, das polêmicas, e ela se afastou até hoje”, revelou.

Questionado se as controvérsias envolviam diretamente Anitta, Carlinhos negou, explicando que o afastamento foi uma consequência das dificuldades que ele enfrentava na época. “As pessoas se afastam, né? Eu nem julgo, porque hoje entendo que cada um tem sua carreira, seu público, seu ganha-pão. A pessoa não quer se queimar”, afirmou.

Carlinhos confessou ter se sentido magoado no início. “No começo, sim, não só com ela, mas com todos. Mas hoje acho que foi a melhor coisa que aconteceu. Entendi que quem tem que estar comigo sou eu mesmo, pronto, acabou e um beijo! Ninguém é amigo de ninguém”, declarou.

Apesar disso, o influenciador elogiou Anitta: “Ela é uma das maiores referências do mundo no que faz. É uma das mulheres mais inteligentes que já conheci. Sou fã do trabalho dela. Só não tem mais a amizade que tinha antes”.

A entrevista terminou com Blogueirinha pedindo que Carlinhos contribuísse com seu leilão beneficente. O influenciador prometeu doar uma de suas joias, destacando sua paixão por peças valiosas: “Tenho muitas joias, é algo que gosto, que tem verdadeiro valor”, concluiu.

A Blogueirinha dando um fecho no Carlinhos Maia por não querer ser chamado de vi@do e logo em seguida chamando ele de bich@ 🗣️ #DeFrenteComBlogueirinha pic.twitter.com/wvDyjmMXCc — POPTime (@siteptbr) December 2, 2024