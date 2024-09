Reprodução Erika Hilton detona Jojo Todynho e justifica: 'Chamei de traidora porque é o que ela é'

A briga entre Erika Hilton e Jojo Todynho continua! Nesta segunda-feira (16), a deputada federal (PSOL-SP) voltou a criticar o comportamento da ex-peoa de "A Fazenda", que vem abraçando movimentos que se opõem às pautas LGBTs. Em entrevista a Blogueirinha, Hilton reforçou seu posicionamento ao chamar Jojo Todynho de traidora.

O que aconteceu?

Após aparecer abraçada com Michelle Bolsonaro, Jojo Todynho foi alvo de diversas críticas, principalmente entre o público LGBTQIA+. Isso acontece porque, no início da carreira, a influenciadora cantava músicas em apoio à comunidade. Vale lembrar que a família do ex-presidente acumula diversas polêmicas de ataques à diversidade sexual.

Diante disso, a deputada federal, que faz parte da comunidade trans, criticou Todynho e a chamou de traidora. A crítica não foi bem recebida pela ex-peoa, que, em uma live, rebateu enfaticamente Erika Hilton.

O assunto foi abordado durante a entrevista no programa "De Frente com Blogueirinha", apresentado pela personagem de Bruno Matos.

"Eu compartilhei uma publicação sobre ela, chamei ela de traidora, que é o que ela é. Porque, assim: tem trans de direita, negro de direita, indígena de direita, tem tudo de direita. E faz parte do processo democrático, faz parte da democracia. Não é porque ela é uma mulher, negra, gorda, vinda da periferia, que ela não pode ser de direita. Não é sobre isso", começou.

"Mas sabe qual a diferença dela para todas essas pessoas que eu citei agora? É que nenhuma delas usou a agenda e a pauta das pessoas LGBT, dos seus direitos, para fazer trampolim para chegar até lá", argumentou Hilton.

"E você acha que a Jojo fez trampolim?", questionou Blogueirinha. "Eu acho? Todo mundo viu. Ela saiu de 'Que Tiro Foi Esse, Viado?' para 'Vamos nos aliar a quem quer dar tiro em viado'", respondeu, fazendo um trocadilho com a música de Jojo Todynho.