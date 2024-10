Reprodução Globo/Instagram João Vicente, Vera Fischer e Kéfera

As declarações de João Vicente de Castro sobre uma suposta briga entre as atrizes Kéfera Buchmann e Vera Fischer repercutiram nas redes sociais. Em meio à polêmica, as envolvidas resolveram se pronunciar na última terça-feira (15).



Vera Fischer descartou qualquer desentendimento com a youtuber e frisou que elas sempre tiveram um bom relacionamento. Em 2018, as atrizes contracenaram em “Espelho da Vida”, novela espírita de Elizabeth Jhin.



“Kéfera e eu sempre nos demos bem”, disse ela no Instagram. Buchmann também negou: “Agora, deixar claro que eu não sou brigada com a Vera Fischer, isso para mim é bastante novo, não tem como não rir”.



O que João Vicente disse?

Durante participação no “De Frente com a Blogueirinha”, o ator e apresentador afirmou que Vera Fischer e Kéfera Buchmann teriam brigado durante uma festa da novela “Espelho da Vida”. Segundo ele, Kéfera pediu para que Vera parasse de beber. Incomodada com a colega, a veterana teria atingido a novata com uma bolsada, de acordo com João Vicente. Ambas negaram o ocorrido.



“A gente [estava lá] conversando e, uma dada hora, a Kéfera achou que a Vera Fisher tinha bebido demais. E ela, doida e com uma autoestima de quem tem muito seguidor, fez assim: 'Vera, está bom'.", lembrou. "A Vera voou nela. Tacou a bolsa [nela]”, disse.

