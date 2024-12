Reprodução; Instagram Jessica Alves

Jéssica Alves , mais conhecida como " Barbie humana ", deu o que falar após escolher um look com o decote extravagante durante um passeio em Londres. A influenciadora publicou fotos e os internautas aclamaram os registros.



"Ame a vida que você vive; Viva a vida que você ama", escreveu ela na legenda. Nos comentários, os usuários enalteceram o carrossel. "Maravilhosa! Sempre tão elegante", disse um fã.

"Lindíssima", acrescentou um segundo. "Uma sereia", complementou um terceiro. "Gata, amei seu look", opinou um quarto. "Por que você é tão linda? Você ganhou meu coração", brincou um quinto.

Essa não é a primeira vez que ela causou um furor nas redes sociais : com mais de 7 milhões de seguidores apenas no instagram, a loira compartilha seu dia a dia com os seguidores. Além disso, ela também divide os momentos em Londres com aqueles que a acompanham.

Jessica Alves Reprodução: Instagram